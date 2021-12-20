Убирать от снега улицы Твери вышла дополнительная техника

С улиц Твери ежедневно вывозят по 1500 кубометров снега Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" выпустило на улицы дополнительную технику. До 50 единиц спецтехники в ночное время устраняют последствия снегопадов.

Во всех районах ведется работа по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами. Ежедневно на полигон вывозится до 1500 кубометров снега. В первую очередь снег убирают с мостов и путепроводов, основных магистралей и аварийно-опасных участков.

Днем на улицы выезжает порядка 30 единиц техники. Более 100 дворников чистят остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам и тротуары.