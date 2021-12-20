В Твери полицейский помог женщине, которая получила травму на улице

Полицейский помог на улице пострадавшей женщине Фото: архив "КП"

Жительница Твери поблагодарила за помощь участкового уполномоченного Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери Андрея Харина.

Женщина шла по улице Можайского вблизи участка ремонта теплотрассы и споткнулась о протянутый рукав мотопомпы. Пострадавшая получила травму плеча и ноги и не могла подняться самостоятельно.

В этот момент мимо на служебном автомобиле проезжал старший лейтенант полиции Андрей Харин. Мужчина помог прохожей подняться, отвел к машине и вызвал "скорую помощь". С переломом женщину доставили в больницу.

Благодаря своевременно оказанной помощи серьезных осложнений удалось избежать.