Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 12:46

На Тверце и Волге в Твери лёд тонкий, а озера промёрзли на 15 сантиметров

МЧС опубликовало данные о толщине льда на водоемах Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Помните об опаснсти тонкого льда

Помните об опаснсти тонкого льда

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ГУ МЧС России по Тверской области 21 декабря опубликовало данные о фактической толщине льда на водоемах Верхневолжья.

По данным ведомства, на реках Волга и Тверца лед еще тонкий и опасный. Его толщина около 3-4 см. На Волге в Зубцовском и Калининском районах Волга промерзла на 10 см, в Кимрах и Конакове - на 5 см.

На озере Селигер в Осташковском городском округе лед тонкий. В разных населенных пунктах его толщина от 2 до 6 см. На озерах в Пеновском, Селижаровском и Торопецком районах толщина льда составляет 6-8 см.

На реках Рыбинского водохранилища в Весьегонском муниципальном округе лед 5-15 см. Замерзла речка Цна в Вышнем Волочке и Вышневолоцкое водохранилище - 10-17 см толщина льда.

На озерах Бологовского района - Глубочиха, Бологое и Кафтино установился лед толщиной 15-17 см.

Напомним, что водоемы Твери и области патрулируют инспекторы ГИМС. Помните о мерах безопасности. Не выходите на лед, если он тоньше 7 см (безопасная толщина для одного человека), не подходите к промоинам, не выезжайте на водоемы на транспортных средствах.

Не оставляйте детей без присмотра на льду. Будьте внимательны и осторожны!