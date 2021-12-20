В ночь на 21 декабря в Тверской области похолодает до -27 градусов

В Тверской области похолодает до -30 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области ухудшаются погодные условия. Ближайшей ночью, 21 декабря, в регионе ожидается понижение температуры до -27 градусов. ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение.

По данным Тверского гидрометцентра, сильные морозы, местами до -30 градусов, продержатся в регионе до 23 декабря. Днем -20…-15 градусов.

В ночь на пятницу, 24 декабря, мороз немного отпустит, температура поднимется до отметки -15... -10 градусов. Днем -12... -7 градусов.

Будьте внимательны и осторожны! На дорогах - сильная гололедица.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

При перебоях с электроснабжением звоните на "горячую линию" оперштаба МЧС по телефону: 8(4822)-39-09-82 или на прямую линию "Россети Центр": 8-800-220-0-220.