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Общество20 декабря 2021 12:18

В двух школах-интернатах Тверской области открыты обновленные учебные кабинеты

Они предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья
Алексей АНДРЕЕВ
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В образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья преобразили ряд кабинетов.

В образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья преобразили ряд кабинетов.

Фото: ПТО

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году в Бежецкой и Вышневолоцкой школах-интернатах произошли позитивные изменения. Об этом сообщило областное правительство.

В Вышневолоцкой школе-интернате № 1 открылся обновленный кабинет ритмики. Он оснащен аппаратно-программным комплексом для развития двигательной активности. Благодаря современным технологиям ребята больше не сидят у монитора, а учатся в процессе увлекательной игры.

В Бежецкой школе-интернате открыта студия декоративно-прикладного искусства. Там есть - рисование, бисероплетение, квиллинг и т.д.

Кроме того, в этих учреждениях открыты учебные мастерские, кабинеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся, приобретено новое оборудование в кабинеты географии и истории, полностью обновлены кабинеты начальных классов и информатики. .

За 2019-2020 года материально-техническая база обновлена в девяти учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Поддержка людей с особыми потребностями, в частности детей, - важнейший вопрос. Наша общая задача - дать возможность таким детям получить профессию, социализироваться. Очень важно, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества, - считает губернатор Игорь Руденя.

В том числе обновлены кабинеты географии...

В том числе обновлены кабинеты географии...

Фото: ПТО