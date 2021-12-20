В преддверии зимних каникул школьникам напоминают о безопасности на дорогах

Школьникам напоминают о безопасности на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул школьникам напомнят о безопасности на дорогах. С 21 по 26 декабря Госавтоинспекция Тверской области проводит профилактическое мероприятие "Безопасные каникулы!".

В образовательных организациях, школах и детских садах пройдут тематические занятия, конкурсы и акции. Вместе с педагогами и родителями ребята повторят основные правила безопасности для пешеходов и пассажиров, пройдут безопасными маршрутами к местам отдыха и городских елок.

Родителям госавтоинспекторы также напомнят правила перевозки маленьких пассажиров и проконтролируют на улицах правила проезда пешеходных переходов.