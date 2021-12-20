В Твери 101 год исполнился труженице тыла Анастасии Денисенко

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям долгожительнице Фото: Ольга ТРОФИМОВА

20 декабря 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анастасии Ивановне Денисенко. С днем рождения Анастасию Ивановну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- От всей души желаю Вам мира и благополучия в окружении близких и дорогих Вашему сердцу людей. Мы гордимся Вашим трудовым подвигом, совершенным ради Отечества, счастливого будущего нашей Родины. Пусть никогда не иссякает заряд Вашей бодрости и жизнелюбия. Крепкого здоровья и всего самого доброго Вам и Вашей семье, - обратился к Анастасии Ивановне Игорь Руденя.

Анастасия Ивановна в довоенные годы трудилась в лаборатории на текстильной фабрике на Пролетарке в Твери. Когда началась война, отправилась в Селижарово, где рыла окопы.

После войны продолжила работать. На заслуженный отдых ушла в 77 лет после работы на Тверском полиграфическом комбинате детской литературы.

У Анастасии Ивановны - трое внуков, двое правнуков и одна праправнучка.