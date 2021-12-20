В Твери открылись девять мест торговли живыми ёлками

В Твери открылись ёлочные базары Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери начали работу традиционные ёлочные базары. Всего в этом году определено девять мест продаж.

Купить новогоднее дерево жители смогут до 31 декабря включительно. Время работы ёлочных базаров с 8:00 до 22:00.

Адреса продаж:

- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину);

- улица Орджоникидзе (сквер напротив дома №46);

- бульвар Гусева, вблизи дома №14, корпус №3;

- улица Левитана, напротив дома №42;

- улица Хрустальная (на разворотном кольце);

- улица Горького, вблизи дома №188;

- Петербургское шоссе, остановка "Вагонный завод" (перед универсальной ярмаркой);

- бульвар Молодежный, напротив дома №4;

- улица Паши Савельевой, дом №21, пересечение с улицой Хромова.