В Твери открылись девять мест торговли живыми ёлками

В Твери открылись ёлочные базары
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Твери начали работу традиционные ёлочные базары. Всего в этом году определено девять мест продаж.
Купить новогоднее дерево жители смогут до 31 декабря включительно. Время работы ёлочных базаров с 8:00 до 22:00.
Адреса продаж:
- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину);
- улица Орджоникидзе (сквер напротив дома №46);
- бульвар Гусева, вблизи дома №14, корпус №3;
- улица Левитана, напротив дома №42;
- улица Хрустальная (на разворотном кольце);
- улица Горького, вблизи дома №188;
- Петербургское шоссе, остановка "Вагонный завод" (перед универсальной ярмаркой);
- бульвар Молодежный, напротив дома №4;
- улица Паши Савельевой, дом №21, пересечение с улицой Хромова.