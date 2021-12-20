"Сапсан" под Тверью насмерть сбил мужчину, переходившего пути в неустановленном месте

ЧП произошло на 509-м километре перегона Редкино-Тверь (станция Межево). Фото: Петр СОКОЛОВ

В воскресенье 19 декабря около 16:45 скоростной поезд Сапсан сообщением "Москва - Санкт Петербург" насмерть сбил человека. ЧП произошло на 509-м километре перегона Редкино-Тверь (станция Межево) Октябрьской железной дороги. Как сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь, погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте, перед приближающимся поездом.

"Для предотвращения наезда на человека машинист подавал звуковой сигнал, и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось", - уточняют линейные полицейские. Личность погибшего устанавливается, выясняются обстоятельства произошедшего.