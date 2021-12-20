В Тверской области наградили победительницу конкурса "Мисс - "Красная звезда" Елену Толстову

Елена Толстова завоевала титул "Мисс - "Красная звезда" Фото: redstar.ru

В ЗАТО "Озёрный" в преддверии Дня ракетных войск стратегического назначения состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса "Мисс "Красная звезда" – 2020".

Отметим, что имена победителей объявили еще в марте 2021 года, но с награждением пришлось повременить из-за коронавируса.

По результатам электронного голосования на сайте военной газеты главный титул завоевала военнослужащая рядовой Елена Толстова. В номинации "Фотомастерство" взяла первый приз фотограф, рядовой Кристина Калашникова, которая фотографировала Елену Толстову для конкурса.

Титул Елене Толстовой был вручен во время торжественного приема командира 7-й ракетной дивизии Андрея Малинина и главы ЗАТО Озёрный Натальи Яковлевой.

"Мисс "Красная звезда" поблагодарила командование, личный состав дивизии родного полка, а также других частей и соединений РВСН, которые поддерживали ее в конкурсе.

Кристина Калашникова присутствовать на церемонии не смогла. Нарады - свидетельство и ценный подарок от "Красной звезды" ей будут переданы через командование ракетного полка.