Дед Мороз из Великого Устюга зажжёт огни на главной ёлке в Твери

Дед Мороз прибудет в Тверь 25 декабря Фото: ПТО

В Тверскую область приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны посетит Тверь, Лихославль и Конаковский район.

В Тверскую область Дед Мороз вместе со Снегурочкой, Тигром и Зайцем прибудет на судне с воздушной подушкой с акватории Московского моря и посетит комплекс "Завидово". Оттуда он отправится в Тверь: прогуляется по рождественской ярмарке, зажжет огни на главной ёлке на площади Ленина.

26 декабря дети смогут нарядить ёлку вместе с Дедом Морозом в деревне Вахонино Конаковского района и зажгут огни на елках в селах Селихово и Мокшино.

27 декабря путешествие волшебника продолжится в Лихославле, где он попробует мандариновый мармелад и познакомится с ёжиком из "Мармеладной сказки", а также посетит социально-реабилитационный центр для детей "Мечта".