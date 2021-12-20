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Общество20 декабря 2021 8:24

Жители Селижарова Тверской области пожаловались на гнилой столб уличного освещения

Опору заменили после вмешательства прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Столбы заменили и починили после обращения местного жителя Фото: архив "КП"

Столбы заменили и починили после обращения местного жителя Фото: архив "КП"

В прокуратуру Селижаровского района обратился местный житель и сообщил, что на одной из улиц поселка одна опора высоковольтной линии электропередач прогнила, а другая накренилась в сторону жилых домов.

Прокуратурой по результатам проверки руководителю местного отделения МУП "ТверьГорЭлектро" внесено представление. Одну опору заменили, вторую выровняли. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.