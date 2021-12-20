Жители Селижарова Тверской области пожаловались на гнилой столб уличного освещения

Столбы заменили и починили после обращения местного жителя Фото: архив "КП"

В прокуратуру Селижаровского района обратился местный житель и сообщил, что на одной из улиц поселка одна опора высоковольтной линии электропередач прогнила, а другая накренилась в сторону жилых домов.

Прокуратурой по результатам проверки руководителю местного отделения МУП "ТверьГорЭлектро" внесено представление. Одну опору заменили, вторую выровняли. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.