Сводный отряд полицейских вернулся в Тверскую область из командировки на Северный Кавказ

Родные и близкие встречали бойцов в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Сводный отряд полицейских в полном составе вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ. Родные и близкие торжественно встречали бойцов в Твери и провожали в командировку следующий отряд.

В течение полугода сотрудники тверской полиции выполняли служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и оказанию практической помощи органам внутренних дел на территории Северо-Кавказского региона, принимали участие в контртеррористической операции.

На торжественном построении начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Пётр Пырх выразил благодарность полицейским за образцовое выполнение служебного долга, отметил проявленные профессионализм и отвественность.

Отличившихся в службе поощрили ведомственными знаками, грамотами и благодарностями. Теперь сотрудников ждёт реабилитационный отпуск, затем они продолжат службу в своих подразделениях.