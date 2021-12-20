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Общество20 декабря 2021 7:30

Губернатор Тверской области поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ

Они отмечают профессиональный праздник
Алексей АНДРЕЕВ
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С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил Игорь Руденя.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил Игорь Руденя.

Фото: ПТО

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что история органов госбезопасности в нашей стране - "это летопись подвигов людей особой нравственной закалки и силы духа, для которых защита национальных интересов Отечества стала главным делом жизни".

- Мы всегда будем с глубоким уважением и благодарностью относиться к ветеранам, гордиться героями, посвятившими себя служению Родине, создавшими выдающиеся традиции российских спецслужб - самых эффективных в мире. И сегодня в рядах органов безопасности нашей страны работают мужественные профессионалы, патриоты Отечества, которые надежно защищают Россию от внешних и внутренних угроз, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Глава региона поблагодарил сотрудников службы за результативную, самоотверженную работу.