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Происшествия20 декабря 2021 7:17

В Твери молодой человек украл в магазине наушники за 6000 рублей

Его задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился сотрудник магазина бытовой техники в Твери и сообщил о краже.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения в торговых залах и вычислили злоумышленника.

Молодой человек зашёл в магазин под видом покупателя, выбрал модель наушников, достал их из упаковочной коробки, положил в рюкзак и вышел из магазина. Ущерб составил более 6 000 рублей.

Личность злоумышленника установлена. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Твери. Похищенное он продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.