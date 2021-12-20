В Твери молодой человек украл в магазине наушники за 6000 рублей

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился сотрудник магазина бытовой техники в Твери и сообщил о краже.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения в торговых залах и вычислили злоумышленника.

Молодой человек зашёл в магазин под видом покупателя, выбрал модель наушников, достал их из упаковочной коробки, положил в рюкзак и вышел из магазина. Ущерб составил более 6 000 рублей.

Личность злоумышленника установлена. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Твери. Похищенное он продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.