Участница конфликта у ночного клуба в Твери рассказала, из-за чего началась драка

Мужчин били сильно: ногами по лицу, голове и телу Фото: vk.com/vktver/Анютка Силенко (скрин видео)

Массовая драка у ночного клуба на проспекте Победы произошла в Твери в ночь на 19 декабря. У входа в заведение произошла потасовка с участием охранников и посетителей. Несколько мгновений конфликта очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети.

В сорокасекундном ролике видно, как топла людей избивает на снегу мужчину, в углу у входа лупят второго. Бьют сильно и без разбора: ногами по лицу, голове и телу. Оказать сопротивление пострадавшие не могут. Женщины кричат и просят вызвать полицию. Потом избитых мужчин поднимают, а нападавшие заходят обратно в клуб и закрывают дверь.

Как рассказала ТИА жена пострадавшего, конфликт начался после того, как их вместе с друзьями отказались пускать в клуб, без объяснения причин. После словестной перепалки охранник распылил в лицо пришедшим перцовый баллончик. Дальше все происходило на улице.

У потерпевших мужчин сняли побои. Девушка добавила, что у мужа заплыл и не открывается глаз, опухло лицо. Друг не может встать с кровати из-за полученных травм, а сама девушка получила ожог лица от перцового баллончика.

Пострадавшие уже написали заявление в полицию. Проводится проверка.