Тверской вагонзавод отметили Всероссийском конкурсе

Тверской вагонзавод обеспечен заказами на годы вперед. Фото: ПТО

Продукция Тверского вагоностроительного завода вошла в число победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Как сообщило областное правительство, лауреатом конкурса стал пассажирский штабной вагон модели 61-4529.

В декабре 2019 года ТВЗ получил сертификат соответствия, что позволило начать серийное производство пассажирских штабных вагонов модели 61-4529. Оно осуществляется в рамках долгосрочного контракта, заключенного между Федеральной пассажирской компанией и ТВЗ в феврале 2019-го на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

- Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших десяти лет. Многотысячный коллектив тех людей, которые работают на Тверском вагоностроительном заводе, может планировать свое будущее и быть уверенным в завтрашнем дне, - сказал тогда губернатор Игорь Руденя.

В этом вагоне располагаются органы управления и интерфейсы поездных систем контроля, диагностики и управления, а также рабочее место начальника поезда. Его плюс – расширенное купе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В общей сложности штабной вагон рассчитан на проезд 24 пассажиров.