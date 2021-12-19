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Общество19 декабря 2021 18:06

Сбой в работе информресурсов МВД России устранен, в том числе в Твери

Об этом сообщили в ведомстве
Алексей АНДРЕЕВ
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20 декабря объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по Тверской области

20 декабря объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по Тверской области

Пресс-служба МВД России сообщило, что технический сбой в работе ведомственных информационных ресурсов устранен. Его спровоцировала коммунальная авария - компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, залило водой.

В течение полутора суток технические специалисты МВД России работали над тем, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов.

В настоящее время задача выполнена – доступ к ведомственным информресурсам возобновлен в полном объеме. 20 декабря объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.