В Твери телефонным мошенникам не удалось развести пенсионерку

Телефонные мошенники продолжают обманывать граждан, но, к счастью, не все ведутся на их уловки. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

75-летняя женщина, вахтёр одного из общежитий Твери обратилась в полицию и рассказала, что мошенники пытались выманить у нее 600 тыс. рублей. Пенсионерка сообщила, что ей на городской телефон позвонила неизвестная женщина и представилась её внучкой и сообщила, что совершила ДТП с пострадавшим...

Она просила перечислить ей 600 тыс. рублей для решения вопроса.

Из средств массовой информации пожилая женщина запомнила, на какие уловки могут идти мошенники, и проявила максимальную бдительность в телефонном разговоре. Пенсионерка не поверила злоумышленнице, не согласилась передавать деньги и немедленно прекратила беседу с подозрительной незнакомкой, после чего перезвонила своей внучке. Как и бывает в подобных схемах обмана - с родственницей оказалось всё в порядке, а план злоумышленников был сорван, - поделилась подробностями пресс-служба областного УМВД.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (Попытка мошенничества). Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.