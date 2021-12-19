Знаменитая прыгунья в длину Дарья Клишина побывала на родине в Твери

Дарья Клишина побывала в Твери. Фото: Instagram/dariaklishina

Наша знаменитая землячка - титулованная прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала в инстаграме свое фото в Твери.

На этот раз она предстала перед своими подписчиками не в красном бикини (холодновато, все-таки), а в шубке.

- Выходные с семьей всегда приятные, уютные и самые любимые, - прокомментировала фото Дарья.

На снимке наша знаменитая землячка красуется на фоне часов, которые расположены на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева.