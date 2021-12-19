На губернаторской новогодней ёлке в Твери детям показали мюзикл Татьяны Навки

Кадр с шоу. Фото: ПТО

19 декабря детям из разных районов Тверской области на губернаторской новогодней ёлке приготовлен подарок - показ мюзикла на льду «Спящая Красавица», который поставила знаменитая фигуристка Татьяна Навка.

- Среди гостей праздника - дети медиков, работающих в инфекционных госпиталях, соцработников, ребята из многодетных семей, дети с ограничениями по здоровью, а также победители и призёры научных, творческих, технических конкурсов, выставок, фестивалей, спортивных соревнований, - проинформировала пресс-служба областного правительства. - Из-за распространения коронавирусной инфекции и в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований подготовлено три представления - в 12:00, 15:00 и 18:00. Они проходят во Дворце спорта «Юбилейный».

Такие представления для детей Верхневолжья устраиваются не первый год. По инициативе губернатора Игоря Рудени в регионе организуются спектакли на льду с участием знаменитых артистов и спортсменов.

В прошлом году ребята Тверской области смогли побывать на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в 2019-м - на мюзикле «Руслан и Людмила», в 2018-м - на ледовом спектакле «Новые Бременские музыканты на льду».