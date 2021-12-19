В Тверской области 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны

Екатерину Михайловну поздравил глава региона. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

19 декабря 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице посёлка Новозавидовский Конаковского района Екатерине Михайловне Дёминой. С днём рождения её поздравил губернатор Игорь Руденя.

Вся жизнь Екатерины Михайловны Дёминой связана с тверской землей, более 40 лет она трудились на благо Верхневолжья.

Как отметил Игорь Руденя, в годы Великой Отечественной войны Екатерина Михайловна наравне с другими жителями региона не щадила сил, чтобы приблизить Победу.

В 1937-1945 годах Екатерина Михайловна работала телеграфисткой в Конаковском районе. Затем, до 1975 года, трудилась на фабрике ёлочных украшений.

Среди наград Екатерины Михайловны - медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда» и другие.