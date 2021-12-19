В Твери молодой человек узнал, что такое гоп-стоп

Грабитель задержан, его ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 19-летнего жителя Твери ранним утром, когда он шел из ночного клуба, некий человек отобрал смартфон.

Инцидент произошел на проспекте Победы. Грабитель еще и ударил парня.

Молодой человек обратился в полицию, и в итоге оперативники быстро установили и задержали подозреваемого в грабеже.

- Им оказался 26-летний житель областного центра. По данным оперативников, мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В полиции злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон продал, а деньги потратил, - сообщила подробности пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.