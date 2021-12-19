В Тверской области к 19 сентября за сутки заболели коронавирусом ещё 329 человек

Пандемия продолжает собирать свою жатву. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального оперштаба, в Тверской области на утро 19 декабря зафиксировано 329 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 95 149 человек.

84 520 заразившихся излечились от инфекции (+ 207 человек за сутки).

2261 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. За последние сутки - трое.

В госпиталях и дома на самоизлечении остаются 8368 граждан.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33 492 случая заражения коронавирусом (+121 заразившийся за сутки).

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 592 310 человек, за последние сутки – 637.