Видео резвящихся в тверском лесу маленьких мишек

Кадр из видеоролика. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот/скрин

Основанный удивительным человеком, биологом Валентином Пажетновым Центр спасения медвежат-сирот выложил в своем паблике новые ролик о милых маленьких косолапых.

Напомним, что этот замечательный центр расположен в Торопецком районе. Там растят потерявших маму медвежат по разработанной Валентином Пажетновым системе. Ее суть в том, чтобы подросших медвежат потом можно было выпускать в дикую природу.

Не так давно центр обнародовал ролик про то, как медвежата занимаются на "турниках". И вот вышел новый ролик из архива.

Про «медвежьего папу», невероятного человека огромной души Валентина Пажетнова читайте здесь. К несчастью, он трагически ушел из жизни в начале этого лета.