Выдачу прав и регистрацию авто в МРЭО ГИБДД Тверской области возобновят 20 декабря

Поступило сообщение от МВД

МВД России передала информацию, что устранение последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов ориентировочно будет завершено вечером 19 декабря.

Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях.

- В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, - сообщает МВД России и приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

Таким образом, выдачу прав и регистрацию авто в МРЭО ГИБДД Тверской области планируется возобновить 20 декабря.