В Твери у ночного клуба случилось массовое избиение

Видео избиения двоих мужчин толпой неких лиц выложили в соцсети. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/скриншот

Ночью у клуба "Зеркало" в Твери произошла массовая потасовка. Как видно на видео в посте об этом паблике в соцсети (осторожно - 18+), несколько человек били двоих мужчин.

Женщины кричали, что надо вызвать полицию.

В том же паблике сообщается, что в инциденте участвовала охрана клуба. Очевидцы говорят, что, якобы, кто-то распылил перцовый баллончик, забрызгав посетителей.

От областного УМВД по этому случаю никаких комментариев на момент написания новости не поступало.