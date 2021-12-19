Под Тверью мужчина чуть не лишился дорогого смартфона на заправке из-за своей рассеянности

Мужчина обратился в отдел полиции с заявлением о краже телефона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе 49-летний житель Московской области забыл на кассе телефон на автозаправочной станции в районе деревни Андрейково. Телефон пропал. Мужчина обратился в полицию. Ущерб составил 94 300 рублей.

В итоге полицейские установили, что смартфон прихватил 32-летний житель города Ногинск.

Как уточнила пресс-служба областного УМВД, он стоял в очереди на кассу вместе с потерпевшим:

- Заметив, что хозяин телефона забыл имущество на прилавке, мужчина забрал телефон себе и покинул АЗС.

В итоге его разыскали и доставили в полицию, где он сознался в содеянном и вернул телефон владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.