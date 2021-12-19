Тверская полиция напомнила гражданам о необходимости позаботиться о дачном имуществе

Полиция предупреждает. Фото: УМВД России по Тверской области

УМВД России по Тверской области сообщает, что с целью профилактики дачных краж регулярно проводятся профилактические рейды.

Однако полиция предупреждает, что и самим гражданам надо принимать меры по сохранности своего имущества на дачах.

Вот вам, дачники, полезные советы от тверских полицейских:

- не оставляйте на даче ценные вещи, увезите их с собой в город;

- установите крепкие двери на даче, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки;

- чаще навещайте свое загородное жилище;

- попросите соседей, постоянно проживающих в СНТ, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом;

- если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

- при обнаружении на территории садовых товариществ и дачных поселков граждан и транспортных средств, вызывающих подозрение, сообщайте в полицию.

Если вы все же стали жертвой преступления, постарайтесь ничего не трогать на месте и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному «102»).