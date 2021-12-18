Под Конаково пьяный водитель врезался в машину сотрудницы тверской полиции

ДТП на въезде в Конаково. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/puvkonakovo (Подслушано у Водителей Конаково).

На въезде в Конаково Тверской области 17 декабря в ДТП пострадала сотрудница тверской полиции. В её машину врезалась внезапно вылетевшая на встречную полосу "Volvo". Сотрудница полиции находилась в момент ДТП в личном авто и вне служебного времени.

Подробности ДТП сообщает интернет-издание "Федеральное агентство новостей". По информации от очевидцев, в "Volvo", протаранившей машину сотрудницы полиции, стоял явственный запах алкоголя. Водитель отказался проходить медосвидетельствование. Сотрудница полиции получила травмы, но её жизни ничего не угрожает - в машине сработала подушка безопасности. Женщину доставили в больницу.

Видеозапись ДТП опубликована в VK-сообществе "Подслушано у водителей Конаково".