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Общество18 декабря 2021 17:05

Жуткий призрак Савелий летает над огородом в посёлке Приволжский Тверской области

Местный житель установил на своём участке необычное пугало
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Савелий облачён в лохмотья и... шарфик. Фото: стоп-кадр с видео.

Савелий облачён в лохмотья и... шарфик. Фото: стоп-кадр с видео.

В посёлке Приволжский Кимрского района Тверской области появилось жутковатое страшилище - пугало Савелий. Облачённое в развивающиеся чёрные лохмотья, пугало буквально парит над землёй, пугая ворон (да и людей) своим «призрачным лицом» - это популярная маска по мотивам серии молодёжных фильмов ужасов «Крик».

Как сообщает ТИА, Савелия изготовил и установил на своём участке местный житель. Во всей красе пугало можно рассмотреть в видеоролике, который прислала журналистам местная жительница Полина Корсакова. Такое пугало, кстати, в мире не единственное. Подобные страшилы уже стали интернет-мемом - в сети не сложно найти их фотографии, а также видео процесса их изготовления. Что, конечно, не умаляет жуткого очарования кимрского Савелия.