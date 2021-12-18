Совершая обгон, "Лада" протаранила две могилы на "аллее криминальных авторитетов" в Тверской области

Водитель цел, а машина немного пострадала. Фото: стоп-кадр с видео «Кимры сегодня», vk.com/kimrypress

16 декабря белая "Лада Гранта Спорт" вылетела с дороги на Московском шоссе в Кимрах Тверской области. Водитель пошёл на обгон, но не справился с управлением на заснеженной части дороги и съехал прямиком на территорию кладбища в Заречье, где протаранил оградки двух могил.

Об этом ДТП рассказал местный еженедельник "Кимры сегодня". В аварии никто не пострадал. Сообщаются также интересные подробности: вероятно, авто могло повредить оградки могил не самых простых людей - часть кладбища, куда съехал автомобиль, в народе называется "аллеей криминальных авторитетов".