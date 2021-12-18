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Общество18 декабря 2021 14:48

Из-за технического сбоя МРЭО ГИБДД Тверской области перенесли выдачу прав и регистрацию авто на 19 декабря

Записавшимся на приём 18 декабря разрешат использовать платёжные документы, оплаченные со скидкой 30%, в последующие дни
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Сбой в информационной системе произошёл 18 декабря.

Сбой в информационной системе произошёл 18 декабря.

Фото: Елизавета ОСИПОВА

Граждане, не получившие государственные услуги МРЭО ГИБДД 18 декабря из-за технического сбоя информационной системы, смогут сделать это завтра, 19 декабря. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тверской области.

В частности в воскресенье можно будет зарегистрировать авто или получить водительское удостоверение всем, кто планировал сделать это 18 декабря.

Кроме того, гражданам, записавшимся на приём 18 декабря 2021 года, будет обеспечена возможность использовать платёжные документы, оплаченные со скидкой 30%, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учётом возникшей технической проблемы.

Напомним, технический сбой в информационной системе МВД произошёл 18 декабря в Тверской области и по всей стране. Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены были приостановить регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.