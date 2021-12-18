Дед Мороз и Снегурочка приедут на Рождевственскую ярмарку в Тверь

По выходным на ярмарке организуют развлечения для горожан. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери продолжает работу традиционная Рождественская ярмарка на улице Трёхсвятской. Здесь можно купить сувениры, варежки, мёд и ещё много других новогодних и не очень товаров. По выходным тут же организуют развлечения для горожан.

В полдень 19 декабря на ярмарке пройдёт мастер-класс по резьбе по дереву. А в 12:30 праздничную торговую площадку посетят Дед Мороз и Снегурочка - будет анимационное представление. В час тут же подведут итоги фотоконкурса костюмов «Новогодний карнавал».

Напомним, Рождественская ярмарка будет работать до 9 января 2022 года. Она открыта ежедневно (кроме 1 и 2 января – это выходные дни) с 11:00 до 20:00.