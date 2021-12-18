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Происшествия18 декабря 2021 12:51

Женщина пострадала при лобовом столкновении легкового "Рено" с лесовозом под Тверью

Легковушка вылетела навстречу грузовику
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Авария произошла на 29-м километре дороги Тверь-Лотошино-Шоховская. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Авария произошла на 29-м километре дороги Тверь-Лотошино-Шоховская. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Серьёзная авария произошла днём 18 декабря на 29-м километре дороги Тверь-Лотошино-Шоховская в Калининском районе. 60-летняя женщина за рулём "Рено Логан" по неизвестной пока причине не справилась с управлением и столкнулась со встречным лесовозом "Мерседес".

Как стало известно "КП"-Тверь", женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом рёбер и возможным переломом бедренной кости. По информации областной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвы. Состояние дороги оценено как удовлетворительное.