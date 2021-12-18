В Тверской области слепили большого и полосатого "тигровика"

Вот такой тигровик! Фото: vk.com/vvvolochke/Виолетта Николаева

Символ наступающего 2022 года - тигр. Чтобы задобрить хищника (а может быть просто для красоты), в Вышнем Волочке Тверской области слепили необычного тигра-снеговика.

Фотографией "тигровика", как уже прозвали снежного зверя в сети, поделилась местная жительница Виолетта Николаева на ВК-страничке "Вышний Волочёк". Тигр лежит в вальяжной позе, а его белая шкура, как и положено, украшена контрастными полосами. Автор снежной скульптуры не известен.