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Общество18 декабря 2021 12:33

В Тверской области слепили большого и полосатого "тигровика"

Снежный символ 2022 года появился в Вышнем Волочке
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Вот такой тигровик! Фото: vk.com/vvvolochke/Виолетта Николаева

Вот такой тигровик! Фото: vk.com/vvvolochke/Виолетта Николаева

Символ наступающего 2022 года - тигр. Чтобы задобрить хищника (а может быть просто для красоты), в Вышнем Волочке Тверской области слепили необычного тигра-снеговика.

Фотографией "тигровика", как уже прозвали снежного зверя в сети, поделилась местная жительница Виолетта Николаева на ВК-страничке "Вышний Волочёк". Тигр лежит в вальяжной позе, а его белая шкура, как и положено, украшена контрастными полосами. Автор снежной скульптуры не известен.