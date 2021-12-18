График работы тверских медицинских учреждений в новогодние праздники

Медицинскую помощь можно будет получить каждый день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве здравоохранения Тверской области утвердили график работы медицинских учреждений региона в новогодние каникулы. Согласованы режимы рабочих и выходных дней для поликлиник, стационаров, стоматологий, центров амбулаторной помощи пациентам с коронавирусам, пунктов вакцинации и травмпунктов.

БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ

Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению - в стационарах

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 9 января - по графику выходного и праздничного дней;

3, 6, 8 января - проведение врачебных обходов, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня.

Медучреждения, оказывающие специализированную помощь (кроме областного психоневрологического диспансера):

В стационарах:

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - по графику выходного и праздничного дней;

3, 6 и 8 января 2022 года - проведение врачебных обходов, приём и своевременная выписка пациентов, иные процедуры.

В поликлиниках:

31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января - будут работать дежурные кабинеты (график работы устанавливается внутренним приказом);

2, 5 и 8 января с 9:00 до 15:00 - работа врачей-специалистов и центров выписки лекарств (при наличии), работа службы неотложной помощи (приём вызовов осуществляется до 12:00).

ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января - будут работать дежурные кабинеты (график работы устанавливается внутренним приказом);

2, 5 и 8 января с 9:00 до 15:00 - работа врачей-специалистов и центров выписки лекарств (при наличии), работа службы неотложной помощи (приём вызовов осуществляется до 12:00).

ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ

Врачебные обходы и выписка пациентов - ежедневная.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8, 9 января - по графику рабочего дня;

ЦЕНТРЫ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С КОРОНАВИРУСОМ (ЦАПы)

31 декабря, 1, 2, 7 января - выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8, 9 января - по графику рабочего дня.

ТРАВМПУНКТЫ

31 декабря, 3, 6, 9 января - травмпункт Тверской городской больницы №1 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00);

1, 4, 7 января - травмпункт Тверской городской больницы №6 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00);

2, 5, 8 января - травмпункт Тверской городской больницы №7 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00).

СТОМАТОЛОГИЯ

Стоматологическая помощь будет оказываться с 8:00 до 14:00 по графику:

4 и 8 января - Стоматологическая поликлиника № 1;

6 и 8 января - Стоматологическая поликлиника № 2;

5 и 8 января - Стоматологическая поликлиника №3;

4, 6, 8 января - Стоматология в городской больнице №6;

8 января - Областная стоматологическая поликлиника;

6, 8 января - Детская стоматологическая поликлиника;

Круглосуточная экстренная стоматологическая помощь в выходные и праздничные дни - в челюстно-лицевом отделении Терской городской больницы №1 (г. Тверь, ул. С. Перовской 48А).

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

График будет установлен внутренним приказом главного врача.