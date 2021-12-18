В Тверской области МРЭО ГИБДД приостановили выдачу прав и регистрацию машин из-за сбоя в информационной системе

Права временно не выдают. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Тверской области работает 14 экзаменационно-регистрационных отделов (МРЭО) ГИБДД. 18 декабря все они временно прекратили регистрацию авто и выдачу водительских прав из-за сбоя в информационной системе. Сбой произошёл по всей стране, об этом сообщила тверская Госавтоинспекция.

"Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", - уточняют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

Специалисты стараются устранить последствия технического сбоя. В МВД такдже подчёркивают, что подобные случаи являются единичными, и при их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования. МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.