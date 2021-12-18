На 18 декабря в Тверской области коронавирусом заболели ещё 332 человека и 12 скончались

Прививайтесь! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По обновлённой статистике заболеваемости, на 18 декабря в Тверской области ещё 332 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94 820 случаев заражения. Такие данные публикует региональный оперативный штаб.

Выздоровели 84 313 пациентов (+357 за последние сутки). На карантине находятся 8 249 заболевших (+ 3 за сутки). Умерли от коронавируса с начала пандемии 2 258 человек (+12 за последние сутки).

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33 371 случаев заражения коронавирусом (+125 заразившихся за сутки).

В регионе продолжается прививочная кампания. По данным на 18 декабря вакцинировался от опасной болезни 591 671 человек, за последние сутки – 1349 человек.