Участнице Великой Отечественной войны Екатерине Рязанцевой из Тверской области исполнилось 100 лет

Блокаднице и военной связистке Екатерине Егоровне Рязанцевой - 100 лет. Фото: Василий Вахрин

Участнице Великой Отечественной войны Екатерине Егоровне Рязанцевой, жительнице Красного Холма Тверской области, исполнилось 100 лет. Екатерина Егоровна пережила блокаду Ленинграда, а после была связисткой на фронте. Награждена медалью «За боевые заслуги», знаком «За Победу над Японией» и другими наградами.

«Война застала меня в Ленинграде, где я работала в военнотранспортной академии, – вспоминает Екатерина Егоровна. – Когда началась блокада, есть было нечего, голод и холод. Умерла сестра, потом тётушка. Осталась я одна в чужом городе. На швейную машинку выменяла буханку хлеба».

Но блокаду девушка пережила. Когда открылась дорога жизни, её по Ладоге эвакуировали из города. Екатерина вернулась домой, в деревню Турково, а потом ушла на фронт в роту связи в Калинине. Выучила азбуку Морзе. Вместе с другими связистами её перебросили на Дальний Восток. Победу Екатерина Рязанцева встретила на границе с Монголией. Демобилизовалась она лишь в ноябре 45-го - из Харбина.

С вековым юбилеем Екатерину Егоровну поздравил губернатор Игорь Руденя: «Уверен, что залог Вашего активного долголетия – это сильный характер. Он помогал Вам в годы Великой Отечественной войны, когда Вы проявили себя как отважная защитница Родины. Нам очень повезло жить в одно время с вашим легендарным поколением. Спасибо Вам за многолетний труд на благо нашей Родины, за сохранение главных ценностей нашего народа».