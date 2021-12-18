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Происшествия18 декабря 2021 8:07

Видео ДТП с лосем в Тверской области: водитель пытался избежать столкновения и улетел в кювет

ДТП произошло под Старицей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Лось остался невредим. Фото: кадр с видео vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Евгений Суханов

Лось остался невредим. Фото: кадр с видео vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Евгений Суханов

В Тверской области, под Старицей 17 декабря произошло очередное ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. Происшествие запечатлел видеорегистратор одной из проезжавших по дороге машин. Лось, по виду ещё молодое животное, выбегает на дорогу. Стараясь не зацепить его, легковое авто делает резкий манёвр, начинает вилять и оказывается в кювете.

Видео аварии Евгений Суханов опубликовал в группе "Подслушано у водителей. Тверь". Очевидец сообщает, что ДТП произошло в трёх километрах от Старицы. Лось остался невредим и убежал в лес.