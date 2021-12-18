В Твери перекроют Краснофлотскую набережную у спорткомплекса "Юбилейный"

Автомобилистам следует объезжать перекрытый участок в соответствии с установленными временными знаками. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В воскресенье 19 декабря в Твери перекроют часть Краснофлотской набережной. С 8:00 движение транспорта будет запрещено на участке от улицы Ефимова до улицы Дмитрия Донского (у спорткомплекса "Юбилейный"). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Твери.

Согласно тексту документа, перекрытие продлится "до окончания мероприятий". Каких, в распоряжении не уточняется. Автомобилистам следует объезжать перекрытый участок в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.