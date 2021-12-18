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Общество18 декабря 2021 5:45

Первоклассница из Тверской области стала победителем акции «ВеликиеСловаУчителям»

Юлия Васильева записала видеоролик, посвящённый своему педагогу Светлане Рудиной
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Учителя достойны нашей похвалы.

Учителя достойны нашей похвалы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Первоклассница средней школы №2 Торопца Юлия Васильева стала одним из победителей всероссийской акции «ВеликиеСловаУчителям». Итоги акции подвели в Министерстве просвещения РФ.

Акция длилась с 6 по14 декабря. В её рамках каждый желающий мог опубликовать в социальной сети видеоролики или картинки, раскрывающие смысл высказывания известного российского писателя, ученого, деятеля культуры или искусства об учителе и его миссии. Юлия Васильева представила на конкурс видеоролик, посвящённый своему педагогу Светлане Витальевне Рудиной.

Школьники со всей России публиковали свои видеоролики и картинки в соцсетях - «ВКонтакте», «Инстаграм» и «ТикТок». Под хештегом #ВеликиеСловаУчителям появились сотни постов и видео. Всего в акции «ВеликиеСловаУчителям» приняли участие более двух тысяч человек. Как обещали организаторы акции, самые креативные и интересные работы должны быть опубликованы на сайте Минпросвещения России, а 30 авторов лучших работ должны получить памятные призы.