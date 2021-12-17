Два человека стали лауреатами премии имени С.Я. Лемешева в Тверской области

Скромный памятник Сергею Лемешеву в Твери на Театральной площади. Фото: администрация Твери.

В 2021 году обладателями премии стали автор книги «Дорога к Лемешеву» Виктор Васильев и преподаватель Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского Рудольф Овсепян.

Об этом сообщило областное правительство.

Ежегодная премия имени С.Я. Лемешева присуждается авторам, краеведам, научным работникам, творческим коллективам за произведения, программы, проекты, культурные акции, посвященные великому оперному певцу.

Он родился в в деревне Князево Калининского района. Там в 1986 году по инициативе поклонников и земляков певца был создан единственный в России музей С.Я. Лемешева.

В следующем году будет отмечаться 120-летие со дня рождения великого тенора.

В 2003-м было основано «Лемешевское кольцо Тверского края», в которое входят Тверь, село Медное, деревни Волынцево, Князево, Стренево, Рождество, Ивановское, Стружня и Малый хутор.