Следственный комитет напоминает жителям Тверской области о правилах безопасного зимнего отдыха

Будьте осторожны во время зимнего отдыха Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление по Тверской области напоминает жителям региона о правилах безопасного отдыха в зимний период.

В частности, речь идет о катании на тюбингах и "ватрушках", а также спусках с лыжных склонов. Местами повышенной опасности являются ледяная горка и накатанный берег реки.

- Необходимо соблюдать правила безопасного поведения, не кататься со спусков и горок, не предназначенных для этих целей, не выходить на лед водоемов, - предупреждают сотрудники ведомства. - Катайтесь только на специально подготовленных горках или трассах со снежной поверхностью. Перед катанием убедитесь в безопасности горки и спуска, что рядом с горкой нет деревьев и столбов уличного освещения или забора. Не привязывайте санки, ледянки, тюбинги и другие средства для катания с горок к транспортным средствам - это опасно для жизни.

Во время перемещения по ледяной поверхности, избегайте резких движений, смотрите под ноги.

В случае несчастного случая или травмирования, звоните по телефону экстренных служб "112". Во всех случаях ненадлежащего оказания услуг несовершеннолетним при занятиях зимними видами спорта в специализированных местах отдыха и развлечений, можно обращаться на телефонную линию следственного управления СКР по Тверской области "Ребенок в опасности" по номеру: 8-(4822)-65-63-42 и телефону доверия: 8 (4822) 65-63-41.

Следователи призывают жителей Твери и области не подвергать свои жизни и жизни детей опасности во время зимних забав. Будьте внимательны и осторожны!