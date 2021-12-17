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Общество17 декабря 2021 16:31

МЧС предупреждает жителей Тверской области о резком похолодании с 20 декабря

В регион идут морозы до -30 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области похолодает до -30 градусов

В Тверской области похолодает до -30 градусов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждает жителей региона о резком похолодании.

20 декабря ожидается понижение температуры воздуха в течение суток до -14... -9 градусов.

21-23 декабря мороз будет крепчать - ночью -25... -20 градусов, местами до -30 градусов. Днем -20... -15 градусов.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности.