МЧС предупреждает жителей Тверской области о резком похолодании с 20 декабря

В Тверской области похолодает до -30 градусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждает жителей региона о резком похолодании.

20 декабря ожидается понижение температуры воздуха в течение суток до -14... -9 градусов.

21-23 декабря мороз будет крепчать - ночью -25... -20 градусов, местами до -30 градусов. Днем -20... -15 градусов.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности.