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Общество17 декабря 2021 16:21

В Твери 21 водителя оштрафовали за нарушение техрегламента

Профилактический рейд провела Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошло мероприятие "Техрегламент" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери прошло мероприятие "Техрегламент" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери госавтоинспекторы 17 декабря провели профилактический рейд "Техрегламент". В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили с тонированными стеклами и незаконно внесенными изменениями в конструкцию. Проверяли светопропускание стекол с помощью специальных приборов.

Всего за время проведения мероприятия был остановлен и привлечен к административной ответственности за тонировку 21 водитель. В отношении четырех водителей были составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудников полиции.

Один водитель передвигался на автомобиле с неисправностями и условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, еще у одного не было полиса ОСАГО, а другой не оплатил ранее выписанный штраф.