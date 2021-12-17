В Твери 21 водителя оштрафовали за нарушение техрегламента

В Твери прошло мероприятие "Техрегламент" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери госавтоинспекторы 17 декабря провели профилактический рейд "Техрегламент". В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили с тонированными стеклами и незаконно внесенными изменениями в конструкцию. Проверяли светопропускание стекол с помощью специальных приборов.

Всего за время проведения мероприятия был остановлен и привлечен к административной ответственности за тонировку 21 водитель. В отношении четырех водителей были составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудников полиции.

Один водитель передвигался на автомобиле с неисправностями и условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, еще у одного не было полиса ОСАГО, а другой не оплатил ранее выписанный штраф.