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Общество17 декабря 2021 15:36

За десять месяцев 2021 года в Тверской области зарегистрировано 6070 браков

Тверьстат опубликовал интересные данные ко Дню работников органов ЗАГСа
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Браки заключаются на небесах, а фиксируются - в ЗАГСе.

Браки заключаются на небесах, а фиксируются - в ЗАГСе.

Фото: Илья СМИРНОВ

18 декабря отмечается День работников органов ЗАГСа. Именно в ЗАГСах фиксируется вся информация о создаваемых семьях, о рождении и смертях людей. Официальная статистика основывается на этих данных.

К празднику Тверьстат подготовил несколько цифр по сведениям органов ЗАГС в Тверской области. Так, за 2020 год специалистами статистического ведомства было обработано более 10 тысяч актовых записей, составленных на новорождённых, 23 тысячи – о смерти человека, более 6 тысяч – о создании новой семьи, 5 тысяч – о прекращении брака.

"И это лишь часть событий, зафиксированных работниками ЗАГСа: ещё оформляются изменения фамилии, имени или отчества, восстанавливаются утерянные документы и многое другое, касающееся самых важных вех человеческой жизни," - отмечают в Тверьстате.

Графика: Тверьстат.

Графика: Тверьстат.