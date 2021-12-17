За десять месяцев 2021 года в Тверской области зарегистрировано 6070 браков

Браки заключаются на небесах, а фиксируются - в ЗАГСе.
Фото: Илья СМИРНОВ
18 декабря отмечается День работников органов ЗАГСа. Именно в ЗАГСах фиксируется вся информация о создаваемых семьях, о рождении и смертях людей. Официальная статистика основывается на этих данных.
К празднику Тверьстат подготовил несколько цифр по сведениям органов ЗАГС в Тверской области. Так, за 2020 год специалистами статистического ведомства было обработано более 10 тысяч актовых записей, составленных на новорождённых, 23 тысячи – о смерти человека, более 6 тысяч – о создании новой семьи, 5 тысяч – о прекращении брака.
"И это лишь часть событий, зафиксированных работниками ЗАГСа: ещё оформляются изменения фамилии, имени или отчества, восстанавливаются утерянные документы и многое другое, касающееся самых важных вех человеческой жизни," - отмечают в Тверьстате.
Графика: Тверьстат.