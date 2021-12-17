Заявлен рост доходов и расходов: Парламент Тверской области одобрил проект бюджета региона

В регионе идет процесс принятия будущего бюджета Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Депутаты областного Законодательного Собрания 17 декабря в первом чтении проголосовали за проект бюджета региона на 2022-й и на плановый период 2023-2024 годов.

На заседание парламента пришел губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил:

- Мы взяли на себя серьезные обязательства по здравоохранению, объектам образования. Большие планы по приведению в нормативное состояние дорожной сети. Включили дополнительные предложения в Адресную инвестиционную программу. В медицине заложены объекты с горизонтом планирования на пять и более лет. Новые условия создаем для развития тверской городской агломерации. До 2026 года должна быть завершена газификация как базовое условие инвестиционной привлекательности муниципалитетов. И, конечно, социальный блок - это ежемесячные выплаты детям войны, поддержка многодетных семей, улучшение жилищных условий.

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в объеме 87 млрд рублей, на 2023 год - 87,5 млрд, на 2024 год - 94,4 млрд.

Основными источниками собственных доходов бюджета остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Расходы на 2022 год планируются в объеме 88,3 млрд рублей, на 2023 год - 94,59 млрд, на 2024 год - 100,3 млрд.

Как и в предыдущие годы, проект областного бюджета сформирован на основе госпрограмм.

В 2022 году доля «программных» расходов (всего программ 28) составляет 95%.

На нацпроекты в проекте приходится в 2022 году 18 млрд 708,9 млн рублей. Всего в течение предстоящих трёх лет на реализацию нацпроектов планируется направить около 64 млрд.

Более 80% ресурсов - это финансирование планов по четырем нацпроектам: “Демография”, “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, “Жилье и городская среда”, “Здравоохранение”.

В бюджете 2022 года отдельно предусмотрены средства на строительство Детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе к порту в Завидово.

В 2022 году планируется повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Индексация зарплаты работников, не относящихся к «указным», предусмотрена с 1 октября 2022 года на 4%.

Кроме того, внесены изменения в законы Тверской области, в соответствии с которыми детям войны, проживающим в регионе, устанавливается ежемесячная выплата в размере 800 рублей.