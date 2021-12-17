В Твери госавтоинспекторы помогли женщине-водителю доставить родственницу в больницу

Госавтоинспекторы помогли доставить женщину в больницу Фото: УМВД России по Тверской области

В УМВД России по Тверской области с благодарностью к сотрудникам Госавтоинспекции обратилась жительница Твери.

Днём 2 декабря экипаж ГИБДД ОМВД России по Калининскому району в составе лейтенанта полиции Романа Богатова и старшего лейтенанта полиции Кирилла Комарова нёс службу на северном выезде из Твери. К ним за помощью обратилась женщина-водитель. В автомобиле у нее находилась 49-летняя родственница, которой стало плохо в дороге.

Сотрудники ГИБДД сопроводили женщину в патрульный автомобиль и оперативно, со включенными спецсигналами, доставили в больницу и передали врачам.

- Тверичанке была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.